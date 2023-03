Somalia: Onu, rischio carestia diminuisce ma persiste in alcune aree del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a un massiccio aumento dell'assistenza umanitaria e a un andamento delle precipitazioni leggermente più favorevole di quanto previsto in precedenza, la carestia non è più prevista in alcune parti della Somalia, tuttavia la situazione rimane critica e il rischio di carestia persiste in alcune zone del Paese. È quanto emerge dall'ultima analisi dell'Integrated Food Security Phase (Ipc), secondo cui tra gennaio e marzo quasi 5 milioni di persone in tutta la Somalia stanno vivendo la "crisi" della Fase 3 dell'Ipc o livelli peggiori di insicurezza alimentare acuta, comprese 96 mila persone che affrontano una fame catastrofica (Fase 5 dell'Ipc). Si prevede che la fame acuta aumenterà, con 6,5 milioni di persone - più di un terzo della popolazione totale - che tra aprile e giugno di quest'anno dovranno affrontare livelli di "crisi" o peggiori (fase Ipc 3 o superiore) di insicurezza alimentare acuta, comprese 223 mila persone che probabilmente affronteranno una fame catastrofica (Ipc Fase 5). Inoltre, si prevede che le popolazioni agropastorali nel distretto di Burhakaba e gli sfollati a Baidoa e Mogadiscio affronteranno il "rischio di carestia" tra aprile e giugno 2023 se le piogge e l'assistenza umanitaria non saranno sufficienti. (segue) (Com)