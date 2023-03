Somalia: Onu, rischio carestia diminuisce ma persiste in alcune aree del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra priorità concorrenti a livello globale e una frequenza crescente di shock climatici, prosegue il rapporto, la comunità umanitaria e dello sviluppo deve trovare modi per fare di più con meno risorse. È necessario un intervento immediato e sostenuto su larga scala per salvare vite e mezzi di sussistenza di milioni di somali che sono ancora a rischio di scivolare nella carestia. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha ricevuto 183 milioni di dollari, pari al 68 per cento dei fondi richiesti nell'ambito del Piano di aumento graduale per la prevenzione della carestia in Somalia (maggio 2022-giugno 2023). Con questi fondi, l'Organizzazione ha raggiunto oltre 1 milione di persone o il 47 per cento dei 2,4 milioni previsti. La Fao richiede urgentemente ulteriori finanziamenti per aumentare l'accesso immediato al cibo e ai bisogni di base nelle aree rurali, difficili da raggiungere e inaccessibili, nonché per salvaguardare i mezzi di sussistenza e sostenere la produzione alimentare dove è ancora possibile. Mentre gli impatti della siccità nel Corno d'Africa continuano a farsi sentire, un approccio multisettoriale potenziato per salvare vite umane e salvaguardare i mezzi di sussistenza rimarrà fondamentale nel 2023. La situazione attuale dimostra l'urgente necessità di aumentare massicciamente gli investimenti e le politiche per i disastri riduzione del rischio e costruzione della resilienza, evidenziando il ruolo cruciale dell'agricoltura nel raggiungimento di un futuro sostenibile per la popolazione dell'Africa orientale, conclude il rapporto. (Com)