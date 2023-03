India: Meghalaya, si insedia la nuova assemblea legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi membri dell’assemblea legislativa dello Stato del Meghalaya stanno prestando giuramento, dopo le elezioni del 27 febbraio, il cui scrutinio si è tenuto il 2 marzo, insieme a quelli di altri due Stati del nord-est dell’India in cui si è votato nelle scorse settimane: Nagaland e Tripura. L’assemblea eleggerà il 9 marzo il suo presidente. Tra domani e dopodomani dovrebbero giurare i capi dei tre governi statali, alla presenza del primo ministro del governo centrale, Narendra Modi. Nel Meghalaya, il Partito nazionale del popolo (Npp) si è confermato il partito di maggioranza relativa, con 26 seggi su 60, e il suo leader, Conrad Sangma, che guidava il governo uscente, ha ottenuto il sostegno di varie forze politiche per restare alla guida dell’esecutivo. Finora hanno dichiarato di sostenerlo il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi, con i suoi due seggi; il Partito democratico unito (Udp), che ne ha undici; il Fronte democratico del popolo (Pdf) e il Partito democratico del popolo dello Stato delle colline (Hspdp) con due seggi ciascuno. All’opposizione ci sono l’All India Trinamool Congress (Tmc) e il Congresso nazionale indiano (Inc), con cinque seggi ciascuno, e Voce del popolo (Vpp) con quattro. (segue) (Inn)