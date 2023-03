India: Meghalaya, si insedia la nuova assemblea legislativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meghalaya, con capitale Shillong, è stato istituito nel 1972. La sua popolazione, di poco inferiore a tre milioni di abitanti, è costituita da numerosi gruppi etnici e tribali. L’etnia prevalente è quella khasi (34 per cento circa), seguita da quelle garo (30 per cento circa) e jaintia (18 per cento circa). Khasi e garo sono anche le lingue più parlate, insieme all’inglese, lingua ufficiale. Lo Stato è a maggioranza cristiana: quasi tre quarti. Segue l’induismo, con una quota superiore all’undici per cento. Il Meghalaya ha un’economia prevalentemente agricola: il dieci per cento del suo territorio è coltivato; l’agricoltura e le attività collegate impiegano quasi due terzi della forza lavoro e danno sostentamento all’80 per cento della popolazione. Tuttavia, l’agricoltura, praticata con metodi tradizionali, contribuisce solo a un terzo del prodotto interno lordo statale. La principale coltura è quella cerealicola, con quasi il 60 per cento dei terreni; il riso costituisce l’80 per cento della produzione. (Inn)