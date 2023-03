Libia: presidente Menfi partecipa a Conferenza internazionale dei Paesi meno sviluppati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha partecipato all'apertura della Quinta conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati, tenuta a Doha alla presenza di numerosi capi di Stato e di governo. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio, affermando che la Libia "è un partner importante per i Paesi meno sviluppati e la Quinta conferenza lavora per mobilitare maggiore sostegno e rafforzare gli impegni della comunità internazionale verso l'attuazione del Programma d'azione di Doha per i paesi meno sviluppati per il decennio (2022-2031) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2022”.(Lit)