Libia: generale Haftar, non rinunciamo mai a Tripoli "qualunque siano le circostanze"

- Il generale Khalifa Haftar ha annunciato che l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) non rinuncerà “mai alla capitale Tripoli, qualunque siano le circostanze". Parlando questo fine settimana dalla sala operativa principale della 106esima Brigata, comandata dal suo terzogenito Khaled, l’uomo forte della Cirenaica ha parlato di una “nuova minaccia di guerra”, lodando “gli ufficiali della 106esima Brigata che si distinguono dagli altri e non sono per esempio come gli ufficialidella regione occidentale: abbiamo sempre avuto grande fiducia nel nostro esercito”. Citato dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, il generale libico ha esortato soldati e ufficiali a tutti i livelli a “tenersi pronti” a tutti gli sviluppi, incluso uno scenario di guerra. (segue) (Lit)