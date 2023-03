Libia: generale Haftar, non rinunciamo mai a Tripoli "qualunque siano le circostanze" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, l'inviato dell'Onu Abdoulaye Bathily ha criticato la scorsa settimana, parlando al Consiglio di sicurezza, la “mancanza di legittimità” della classe politica libica e ha puntato il dito contro due istituzioni in particolare: la Camera dei rappresentanti dell’est da una parte, il foro legislativo eletto nell’ormai lontano 2014; e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli dall’altra, la camera alta” della Libia con funzioni quasi prevalentemente consultive, ma comunque indispensabili per le decisioni più rilevanti. Le due camere “non sono state in grado di concordare una base costituzionale per le elezioni”, ha detto Bathily, proponendo quindi l’istituzione di un nuovo “Comitato di alto livello” che dovrà includere i principali “stakeholder” libici per redigere gli emendamenti costituzionali e le leggi elettorali necessarie per tenere elezioni “libere, inclusive e trasparenti” entro il 2023. (segue) (Lit)