Libia: generale Haftar, non rinunciamo mai a Tripoli "qualunque siano le circostanze" (4)

- Per pronta risposta, l’Alto consiglio di Stato ha approvato il famoso tredicesimo emendamento costituzionale, contenente in teoria alcune delle “regole” per le prossime elezioni, quando ormai era evidentemente tardi. L’emendamento - trasmesso in precedenza dall’organo legislativo che fa da contraltare all’Alto consiglio, la Camera dei rappresentanti con sede nella città orientale di Tobruk - è stato definito “controverso” da Bathily, che intende invece formare un Alto comitato di 30-40 membri con i principali soggetti istituzionali libici: dai protagonisti dell’Accordo di Shkirat del 2015 al Comitato militare 5+5 (formato da 5 alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest), dai membri della Camera e del Consiglio di Stato agli esperti e ai rappresentanti della società civile. L’intento dell’inviato Onu è quello di raggiungere un bilanciamento all’interno del Comitato che impedisca ai politici di portare l’ostruzionismo praticato fino ad ora. (segue) (Lit)