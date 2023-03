Piemonte: Domenico Rossi proclamato ufficialmente segretario regionale del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Rossi è stato ufficialmente proclamato nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Piemonte dall'Assemblea regionale dei Dem. Nella stessa sessione sono stati eletti anche gli organi direttivi. Si tratta di Nadia Conticelli (capogruppo del Pd in Sala Rossa a Torino) che sarà presidente dell'Assemblea, Alberto Avetta (consigliere regionale) come tesoriere e Marco Novello (ex presidente di Circoscrizione) alla Commissione di Garanzia. "Dobbiamo trasformarci nel partito della speranza, delle donne e degli uomini che non si arrendono di fronte allo stato delle cose, ma si organizzano per modificarlo - ha affermato Rossi -. Servono parole chiare su lavoro, salute, scuola, ambiente, giovani, diritti", ha concluso. (Rpi)