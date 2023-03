Economia: Giorgetti, reati finanziari riducono le possibilità di una crescita sana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità organizzata, la corruzione e l’evasione fiscale “non solo indeboliscono la coesione sociale, ma hanno anche effetti deleteri sull’allocazione delle risorse finanziarie e umane e sull’efficacia delle riforme in atto” perché “ostacolano la costituzione di un ambiente favorevole all’attività d’impresa e quindi all’occupazione, e riducono le possibilità di crescita dell’economia sana. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la prima giornata dei lavori della 14esima riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di finanza in servizio all'estero, in corso oggi a Roma. “L’Italia si distingue anche nello scenario internazionale nell’azione di prevenzione e contrasto dei crimini finanziari e del terrorismo”, ha evidenziato il ministro, ricordando il modello organizzativo rappresentato dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), guidato dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato “rappresenta il punto di incontro e di cooperazione di tutte le Autorità italiane – investigative, giudiziali, di vigilanza settoriale. Esso ha anche di recente consentito di rispondere con immediatezza all’implementazione delle sanzioni finanziarie adottate dall’Unione europea a causa dell’aggressione all’Ucraina ad opera della Russia. Per questi risultati, è stata decisiva in particolare l’esperienza della Guardia di finanza, nell’identificazione dei ‘proprietari effettivi’ o ‘beneficial owners’, grazie alla ricostruzione delle catene proprietarie”, ha proseguito. (segue) (Res)