Economia: Giorgetti, reati finanziari riducono le possibilità di una crescita sana (2)

- Per quanto concerne poi il coordinamento e la cooperazione tra Stati, “l’Italia supporta il nuovo pacchetto europeo di misure Aml/Cft, destinato alla armonizzazione massima del quadro normativo europeo e sostiene la creazione di un’Autorità europea unica, per la quale si appresta a presentare la candidatura per ospitarne la sede”, ha aggiunto il ministro. Infine, in ambito internazionale “occorre ricordare il ruolo svolto dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), di cui l’Italia è stata uno dei Paesi fondatori nel 1989. L’azione del Gafi ha favorito un costante processo di armonizzazione globale delle regole, fornendo un apporto essenziale anche con riguardo ai nuovi rischi legati alla trasformazione digitale e al comparto cyber”. (Res)