Montenegro: Iom, Paese ospita numero più elevato di rifugiati ucraini di tutti i Balcani

- Il Montenegro ospita il numero più elevato di rifugiati ucraini di tutti i Balcani occidentali. Lo riportano i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom), ripresi dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Come affermato da Daniela Suster del ministero dell'Interno di Podgorica, il Montenegro è il primo Paese della regione che ha fornito una risposta tempestiva all'afflusso massiccio di profughi ucraini. "Il governo ha deciso di prorogare la decisione sulla concessione di dare protezione temporanea alle persone ucraine per un altro anno, cioè fino a marzo 2024. Ciò significa che i cittadini ucraini hanno diritto da noi al soggiorno temporaneo, all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a un lavoro, al ricongiungimento familiare e a un documento", ha spiegato Suster. Secondo gli esperti di demografia, l'afflusso di migranti dall'Ucraina potrebbe influenzare significativamente il quadro demografico del Montenegro, soprattutto se si tiene conto del saldo naturale negativo registrato negli ultimi tre anni nel Paese balcanico. (Seb)