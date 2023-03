Russia: commissaria diritti umani, proseguono negoziati su prigionieri di guerra con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Ucraina continuano a negoziare la restituzione dei militari russi, attualmente prigionieri, gravemente feriti nel corso dell'operazione militare speciale. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la commissaria per diritti umani russa, Tatjana Moskalkova, auspicando che gli scambi di prigionieri di guerra saranno effettuati più spesso. Inoltre, Moskalkova ha osservato nell'agenda c'è anche la questione dei civili che vorrebbero tornare ai loro parenti in Russia o in Ucraina. (Rum)