Città metropolitana Roma: ente acquisisce il Nautico di Anzio, piano recupero da 700 mila euro

22 luglio 2021

- Questa settimana perfezioneremo il passaggio del "Nautico" di Anzio alla Città metropolitana di Roma. Questa formalizzazione ci consentirà di iniziare subito i primi interventi che permetteranno nell'arco di un mese e mezzo di far tornare in presenza 6 classi e quindi di circa 130 studenti. Lo dichiara, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica Città metropolitana Roma. "Alla fine di questo anno scolastico - aggiunge - inizieremo i lavori radicali che interesseranno gli interni ed esterni della scuola, con l'obiettivo di riconsegnarla a norma e con con tutte le certificazioni del caso per settembre/ottobre 2023, in modo da accogliere definitivamente tutti gli studenti e donare un nuovo plesso scolastico alla comunità di Anzio. I lavori complessivi sono stati già stanziati con una somma di 700 mila euro e messi in bilancio, che verrà approvato a fine mese in Consiglio metropolitano. La scelta di intervenire e investire sul Nautico di Anzio è stata una scelta condivisa con il sindaco Roberto Gualtieri e rientra nel piano di investimenti per le scuole che Città metropolitana sta programmando da tempo. Un grazie doveroso per la collaborazione e l'aiuto ai Commissari prefettizi del Comune di Anzio, l'Usr, la Dirigente scolastica, ed al comitato genitori e studenti, con il supporto di tutti vediamo finalmente luce ad una delle problematiche più difficili che abbiamo affrontato in questo primo anno di attività", conclude Parrucci.(Com)