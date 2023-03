Toscana: operazione antidroga nelle province di Siena e Arezzo, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Siena lo scorso 4 marzo nell’ambito di una operazione antidroga coordinata dal Sostituto procuratore. Dott.ssa Sara Faina della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e condotta dai militari del Nucleo investigativo di Siena. Lo riferisce il Comando provinciale dei Carabinieri di Siena in una nota, spiegando che l’indagine, protrattasi per circa tre mesi, ha consentito di fare luce su una vasta attività di spaccio di cocaina posta in essere nelle province di Siena e di Arezzo da una decina di persone, due delle quali, alla luce dei gravi indizi raccolti, sono state colpite da misura cautelare personale emessa dal Gip. di Siena, mentre altre tre sono state destinatarie di un decreto di perquisizione. Ed è proprio in tale contesto che uno dei perquisiti, residente in provincia di Siena, grazie anche al fiuto del cane antidroga di nome “Gipsy” è stato trovato in possesso di quasi tre etti di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, nonché due bilancini di precisione, e per questo anch’egli arrestato insieme ai due destinatari di misura cautelare in carcere ma, diversamente da questi, posto agli arresti domiciliari. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siena hanno inoltre identificato numerosi acquirenti, tutti maggiorenni, molti dei quali insospettabili che, con frequenza quasi quotidiana, si rifornivano di cocaina dagli indagati arrivando a spendere migliaia di euro al mese. Un giro di affari di notevole volume, favorito dalla grande disponibilità di droga evidenziata dagli indagati e, in particolare, da parte dei due colpiti dalla misura cautelare. (segue) (Com)