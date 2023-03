Torino: oltre 22 mila partecipanti alla corsa Just the woman i am

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata un edizione da record quella di Just the woman i am 2023, la corsa a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzata dall'Università e del Politecnico di Torino in collaborazione con le istituzioni territoriali. Sono più di 22 mila le persone che hanno deciso di iscriversi a questa edizione, un numero che supera tutte le precedenti edizioni. "Anche quest’anno i ricercatori e le ricercatrici del Politecnico hanno risposto con entusiasmo all’invito a partecipare al Villaggio della Prevenzione per far conoscere le ricerche e le attività che portano avanti ogni giorno con passione e dedizione e per contribuire alla sensibilizzazione di cittadini e cittadine all’importanza della prevenzione - ha affermato Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino -; ma oggi sono anche tantissimi i colleghi e le colleghe, gli studenti e le studentesse che si sono iscritti e parteciperanno a questa grande festa dando un aiuto concreto alla ricerca". (segue) (Rpi)