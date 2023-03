Economia: Giorgetti, necessario il contributo europeo per una crescita duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conseguimento di un “adeguato livello di competitività economica che sia anche duratura ed equilibrata non potrà prescindere da una efficiente allocazione delle risorse e da una sempre migliore offerta di servizi alle imprese e alle famiglie, all’economia reale per la quale il contributo degli intermediari e dei mercati finanziari a livello europeo è e resterà fondamentale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la prima giornata dei lavori della 14esima riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di finanza in servizio all'estero, in corso oggi a Roma. Nel suo intervento, il ministro ha indicato alcuni degli interventi che vanno in questa direzione. Uno di questi, ha affermato Giorgetti, “sarà il completamento dell’Unione bancaria, di cui un passaggio fondamentale è la prossima riforma del quadro di gestione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi”. Anche il progetto sull’Unione dei mercati dei capitali “rappresenta un obiettivo centrale nell’agenda del Governo e delle istituzioni europee. Il superamento delle attuali frammentazioni normative nazionali e delle inefficienze regolatorie che ne derivano, potrà contribuire a rendere il sistema finanziario europeo nel suo complesso più resiliente – in particolare in caso di shock esterni e con effetti asimmetrici tra i diversi paesi dell’Unione – e, di conseguenza, più competitivo sul piano internazionale, avendo però cura di tutelare la specificità del nostro sistema finanziario”, ha proseguito. (segue) (Res)