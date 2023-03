Economia: Giorgetti, necessario il contributo europeo per una crescita duratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, “un’altra importante iniziativa per assicurare, nel lungo periodo, l’autonomia e la competitività dell’Unione europea in ambito economico e finanziario è l’emissione di un euro digitale”. Per Giorgetti, “l’introduzione di un euro digitale, oltre ad offrire un’alternativa pubblica e a basso costo per i pagamenti elettronici, contribuirebbe anche al duplice obiettivo di favorire l’autonomia strategica dell’Unione nel campo dei pagamenti digitali e di aumentare la competitività dell’economia europea a livello internazionale, rafforzando l’utilizzo internazionale della moneta unica”. In conclusione, “per una tutela efficace degli interessi finanziari dei singoli Stati e dell’Unione Europea risulta imprescindibile rafforzare ogni forma di partenariato e di collaborazione internazionale”, ha detto Giorgetti. (Res)