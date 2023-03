Bulgaria: tutela consumatori, entro sei mesi primi effetti misure antispeculazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi entro i prossimi sei mesi gli effetti delle misure contro la speculazione attuate dal governo in Bulgaria. È quanto spiegato da Stoil Alipiev, presidente della Commissione per la tutela dei consumatori, all'emittente televisiva bulgara "Bnt". L'obiettivo dei provvedimenti è quello di arrivare a una diminuzione del prezzo dei beni alimentari, colpiti negli ultimi mesi da "pratiche commerciali sleali". Dalle verifiche nelle catene di distribuzione di diverse zone della Bulgaria sono stati riscontrati casi di prezzi gonfiati superiori al 90 per cento. La Commissione per la tutela dei consumatori ha rilevato nella rete commerciale 452 violazioni su un totale di 471 ispezioni sui prezzi alimentari. Tra queste, 200 risultano essere legate a pratiche commerciali scorrette. Le sanzioni inflitte a chi ha sfruttato l'inflazione per aumentare i prezzi, distorcendo quindi il mercato, possono arrivare fino a 50 mila lev (circa 25 euro).(Seb)