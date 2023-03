Iraq: direttrice dell'Unesco inizia visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, ha iniziato oggi una visita di tre giorni in Iraq. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che Azoulay visiterà diversi cantieri di ricostruzione e parlerà con i responsabili locali di cultura ed istruzione per valutare l'avanzamento di alcuni profetti finanziati dall'Unesco. Per oggi è previsto un incontro con il presidente Abdel Latif Rachid e il primo ministro Mohammed Shia al Sudani. L'Iraq conta sei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.(Frp)