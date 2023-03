Emirati-Oman: firmato memorandum d’intesa nel settore del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione nel settore del clima. Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, spiegando che la firma è avvenuta in occasione di una visita in Oman della ministra emiratina dei Cambiamenti climatici e dell'ambiente, Maryam bint Muhammad al Muhairi, in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28) che si svolgerà negli Emirati dal 30 novembre al 12 dicembre. Da parte omanita, il memorandum è stato firmato da Abdullah bin Ali al Amri, presidente dell'Autorità per l'ambiente nel Sultanato. "Come paese che ospita la Conferenza Cop28, incoraggiamo l'adozione di soluzioni basate sulla natura nell'affrontare le sfide ambientali, come parte delle indicazioni degli Emirati per l'azione per il clima a livello locale e globale, e per raggiungere l'obiettivo degli Emirati di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050”, ha spiegato la ministra Al Muhairi. L’intesa prevede lo scambio competenze, la realizzazione di studi e ricerche congiunti in ambito ambientale e l’attuazione di obiettivi comuni. (Res)