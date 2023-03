Libano: patriarca Rai, elezione presidente ostacolata da disaccordo su sua appartenenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del nuovo presidente del Libano è ostacolava da un disaccordo tra le parti in merito alla sua appartenenza. Lo ha affermato, il patriarca maronita libanese, il cardinale Bechara Rai, nella sua omelia pronunciata durante la messa domenicale. “Bisogna uscire dall’equazione di eleggere un presidente sovranista o uno affiliato all’asse filo-iraniano (Hezbollah e Amal)”, ha spiegato il patriarca rivolgendosi alla classe politica del Paese dei cedri. “L’unica soluzione è uscire da questa equazione e che il popolo lavori per eleggere un presidente libero da ogni vincolo, da ogni affiliazione, da ogni categoria e da ogni asse”, ha proseguito Rai, secondo il quale il nuovo capo dello Stato "dovrà riconquistare la fiducia della gente e della comunità internazionale". Dalla scadenza del mandato dell’ex presidente Michel Aoun, leader del Movimento patriottico libero, lo scorso 31 ottobre, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere un nuovo presidente, mentre il Paese è afflitto da una devastante crisi economica in corso dal 2019 e aggravata prima dall'esplosione del porto di Beirut nell’agosto del 2020 e in seguito dalle conseguenze della guerra in Ucraina. (Lib)