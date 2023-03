Ue: Centeno (Banca del Portogallo), tassi aumentati troppo in fretta, ora pazienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna avere pazienza, così come gradualità. Perché i nuovi dati non possono essere ignorati". Mário Centeno, il governatore del Banco de Portugal, già presidente dell'Eurogruppo, non nega in una intervista alla "Stampa" che la persistenza dell'inflazione sia un problema per l'Eurozona. Ma allo stesso tempo sottolinea come spesso i mercati siano più volatili di quanto dovrebbero. Non solo. La girandola di dichiarazioni dei banchieri centrali, dice citando Jorge Luis Borges, è eccessiva. Troppi commenti, troppe voci. E quindi troppa incertezza, che si aggiunge a quella geopolitica. "Prima vediamo i dati di marzo, poi decidiamo", afferma il governatore. "Dobbiamo sempre ricordare - osserva Centeno - che la Bce prende decisioni in base ai dati. Quindi, dobbiamo guardare con molta attenzione a quali saranno le previsioni di marzo. Questo è il dato più importante che avremo per guidare le nostre decisioni future. Se mi si chiede cosa accadrà dopo marzo, penso che sia importante prendere sul serio le stime che avremo tra pochi giorni. Siamo stati sorpresi dall'inflazione al ribasso rispetto alle nostre previsioni di dicembre. Stimiamo che la scelta della prossima settimana rifletta questa minore inflazione". La delusione sui mercati è stata elevata: "So che i mercati e gli agenti economici sono molto veloci nell'apprendere e adattarsi alle novità. Ma dobbiamo ricordare che il dato di febbraio (appena diffuso) era di diversi punti base al di sotto della previsione di dicembre. Una minore inflazione non richiede tassi di interesse più elevati. Inoltre, il processo di aumento del tasso di interesse principale è stato molto rapido". (segue) (Res)