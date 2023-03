Ue: Centeno (Banca del Portogallo), tassi aumentati troppo in fretta, ora pazienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forse troppo?: "Sì, abbiamo già aumentato di trecento punti base, da luglio 2022 a febbraio 2023. Non era mai successo prima, non si era mai andati così veloce. Abbiamo bisogno di un po' di pazienza per consentire a questi 300 punti base di incremento di avere un impatto sull'inflazione, perché questo è il nostro obiettivo principale. La trasmissione (della politica monetaria) è un processo continuo. Inoltre, oggi permangono ancora incertezze, guidate principalmente da considerazioni geopolitiche, che invitano alla prudenza". "La guerra - aggiunge il banchiere - ha comportato un enorme costo di benessere per tutti gli europei. Dopo marzo dobbiamo tenere conto di tutti questi ingredienti". Negli ultimi mesi molti governi, compreso quello italiano, hanno criticato il percorso della Bce: "Sono un grande fan del coordinamento delle politiche fiscali e monetarie in Europa. Dobbiamo farlo, senza alcun tipo di ripensamento, riguardo al dominio fiscale o monetario. La Bce è indipendente, abbiamo un mandato molto chiaro. Stiamo adottando misure, a mio avviso, in modo equilibrato e dobbiamo continuare a farlo. Abbiamo creato gli strumenti necessari per consentire che la trasmissione della politica monetaria sia una realtà, senza mettere in discussione il processo", ha concluso Centeno. (Res)