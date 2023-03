Migranti: Tajani, l'Italia non può reggere da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al "Corriere della Sera" spiega che "l'emergenza migratoria è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola". Non si può tuttavia nemmeno stare a guardare mentre la gente muore a pochi metri dalla nostra costa: "Certo che no. E infatti non rimaniamo a guardare. Sapete quanti interventi di salvataggio la Guardia di Finanza, la Guardia costiera fanno nei nostri mari? Nel 2022 hanno fatto 1.170 interventi di law enforcement, in cui hanno recuperato 38.507 migranti, e 917 interventi di search and rescue, con 57.028 migranti soccorsi. Abbiamo salvato migliaia e migliaia di vite, e tutti gli italiani lo sanno, ma purtroppo non sempre ci si riesce". "Tra le migliaia di disperati - aggiunge - che si affidano a scafisti criminali qualcuno, purtroppo, non ce la fa. Come nel naufragio di Steccato di Cutro". Bisognerà accertare cosa sia successo davvero su quella costa: "La magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità. Frontex aveva segnalato solo un'imbarcazione con una persona a bordo che non appariva in difficoltà. In mare aperto, dopo aver passato le acque territoriali di tanti Paesi. Ma davvero qualcuno pensa che, se si avesse avuta contezza del pericolo, le nostre autorità non sarebbero intervenute, come hanno fatto moltissime volte, con grande professionalità e scrupolo?". (segue) (Res)