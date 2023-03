Migranti: Tajani, l'Italia non può reggere da sola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In effetti c'è chi pensa che l'atteggiamento del governo, quel 'non partite o è peggio per voi', abbia suonato come un indiretto messaggio a chi dovrebbe salvare vite. "Ma questa - osserva il ministro - davvero è solo speculazione politica. Il 'non partite' è rivolto a chi corre un rischio terribile spesso senza nemmeno saperlo. Come si può pensare che una persona perbene come il ministro Piantedosi, un uomo scrupoloso, attento, che ha affrontato tante crisi, che lavora su ogni aspetto, possa pensare che le colpe sono di chi parte e non dei criminali che li mettono a rischio?". Tajani comprende le ragioni di chi parte, anche rischiando la vita: "Umanamente certo che le comprendo. Ma una politica seria deve fare un passo avanti e capire quello che si può fare per arginare e risolvere un problema immenso. Da soli non possiamo farcela. Noi possiamo siglare accordi con i singoli Paesi per favorire rimpatri dei clandestini, offrendo in cambio un aumento dei flussi regolari per avere forza lavoro qui e dare una via d'uscita sicura a tanti che premono, da Iran e Siria ai vari scenari di crisi dell'Africa, come Tunisia appunto, ma anche Costa d'Avorio, Burkina Faso, Bangladesh. Ma serve molto di più". "Serve l'Europa, in primo luogo - conclude Tajani - Serve l'Onu. Serve il Fondo monetario. Lo ripeto, è un problema globale, non è solo italiano". (Res)