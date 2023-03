Famiglia: Roccella, chi nega le loro identità non difende le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, in una intervista a "Libero" ha qualcosa da dire ad Elly Schlein: "Non può difendere le donne chi nega la loro identità in nome della fluidità di genere". Filosofie opposte, quella del governo e quella della nuova segretaria del Pd. E la seconda filosofia, spiega Roccella, rappresenta una minaccia ai diritti delle donne. La Giornata internazionale della donna è vicina. "Sarò a New York, per partecipare alla riunione della commissione Onu sulla condizione delle donne. Sempre più spesso le politiche sono elaborate e promosse dagli organismi sovranazionali e molte decisioni passano da lì, a volte senza che neanche ce ne accorgiamo. E' importante esserci". Sarà il primo 8 marzo con un presidente del Consiglio donna, ed è toccato a una donna di destra. Ha un significato particolare: "Certo. Non solo perché questo è il primo governo guidato da una donna, ma perché la leadership di Giorgia Meloni non è improvvisata: è solida, maturata in una militanza appassionata e tenace. Se dovessi sintetizzare il suo metodo in uno slogan, direi che Meloni sa governare da leader e non da follower". Dice Elly Schleim: 'Non ce ne facciamo nulla di una donna presidente del consiglio che non si batte per migliorare la condizione di vita di tutte le altre donne del Paese'. (segue) (Res)