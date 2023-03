Famiglia: Roccella, chi nega le loro identità non difende le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sue parole - risponde la ministra - sono l'esatto capovolgimento della realtà. Il governo lavora per migliorare la vita quotidiana delle donne, perché riconosce la loro identità, e quindi le loro esigenze. Elly Schlein invece è fautrice della fluidità di genere, che ovviamente non c'entra nulla con l'orientamento sessuale. Se la differenza tra donna e uomo, che è a fondamento della comunità umana, annega nel mare del genere indifferenziato, come si può essere dalla parte delle donne? Il tentativo di fare della neo-segretaria del Pd la paladina delle donne, in contrapposizione a Giorgia Meloni, proprio non attacca". Anche la Roccella tuttavia non è stata tenera. Ha scritto che la vittoria di Schlein certifica 'la trasformazione della sinistra, come partito o come ceto intellettuale di riferimento, nella casa liquida del 'dirittismo' da Ztl, à la page nei grandi centri urbani, così distante non solo dall'idea di responsabilità, ma anche dai diritti autentici che discendono dalla centralità della persona'. "La aspettiamo alla prova dei fatti, - conclude la ministra per la Famiglia - ma qualche elemento di valutazione già lo abbiamo. Nel parlamento europeo, ad esempio, Schlein ha bocciato un emendamento per combattere l'utero in affitto, pratica alla quale evidentemente è favorevole. Un anticonformista autentico, come Pier Paolo Pasolini, temeva che la sinistra italiana avrebbe accolto la filosofia dei diritti individuali in un contesto di 'ideologia edonistica e falsa tolleranza', escludendo la marginalità e la vera diversità. Vedremo presto se aveva visto giusto". (Res)