Medio Oriente: segretario comitato esecutivo Olp, organizzazione impegnata in resistenza pacifica

- L’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) è “impegnata nella resistenza popolare pacifica di fronte a Israele", ma allo stesso tempo "non può impedire le risposte individuali palestinesi di fronte ai crimini israeliani”. Lo ha dichiarato in un’intervista Hussein al Sheikh, segretario del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. “Chi può impedire le reazioni dei cittadini palestinesi di fronte a questi attacchi e ai crimini che vengono commessi dall'esercito e dai coloni?”, ha proseguito Al Sheikh, secondo il quale il problema con Israele “non ha a che fare con la sicurezza, ma è solo di natura politica”. Il funzionario palestinese ha inoltre affermato che "il coordinamento della sicurezza con Israele è completamente interrotto". (Res)