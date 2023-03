Turchia: la Giordania invia un nuovo aereo di aiuti per i terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Jordanian Hashemite Charity Organization, in coordinamento con il ministero degli Esteri della Giordania e le Forze armate, ha inviato un nuovo aereo carico di aiuti in Turchia, per fornire sostegno ai terremotati dopo il doppio sisma del 6 febbraio che ha colpito il sud del Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa giordana “Petra”, spiegando che l’aereo trasporta 11 tonnellate di derrate alimentari e pacchi sanitari da consegnare nella regione di Hatay. “L’organizzazione ha lavorato fin dall’inizio per preparare le donazione che sono state raccolte da vari settori privati e governativi in coordinamento con le autorità interessate”, ha spiegato il segretario generale dell’organizzazione, Hussein al Shibli. (Lib)