Regno Unito: "Financial Times", crollo dell'80 per cento processi contro chi facilita evasione

- Le azioni penali nel Regno Unito nei confronti di coloro che facilitano il reato di evasione fiscale sono diminuiti dell'80 per cento. È quanto rivela una richiesta di Freedom of Information presentata dal quotidiano "Financial Times", secondo cui l'autorità fiscale britannica ha infatti perseguito solo otto casi negli ultimi due anni per l'evasione fiscale, un forte calo rispetto ai 43 procedimenti intentati prima della pandemia di Covid-19. Il crollo dei procedimenti giudiziari contro chi facilita l'evasione fiscale arriva mentre l'agenzia delle entrate e delle dogane è sotto forti pressioni per tentare di recuperare le entrate fiscali perse. Nel 2020-2021 il divario fiscale complessivo nel Regno Unito - la differenza stimata tra imposte dovute e quelle effettivamente verste - è stato di 32 miliardi di sterline (circa 36 miliardi di euro). (Rel)