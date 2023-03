Regno Unito: "Financial Times", 25 per cento fondi "progetti di livellamento" non viene speso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per il l'Aumento degli standard, l'Edilizia abitativa e le Comunità del Regno Unito spenderà il 25 per cento - quasi 2,5 miliardi di sterline (2,8 miliardi di euro) - in meno per progetti di rigenerazione rispetto a quanto previsto. Nuovi dati visti dal quotidiano "Financial Times" mostrano che quasi tutti i fondi persi si riferiscono a spese in conto capitale per alloggi o progetti legati all'edilizia abitativa. Un aggiornamento del budget del ministero incolpa le "condizioni di mercato" che incidono sullo sviluppo abitativo, la "volatilità economica" e i "ritardi di consegna" per le modifiche previste alle spese in conto capitale originariamente approvate dai parlamentari. A riguardo, il Partito laborista ha accusato il governo, guidato dai conservatori, di aver raggiunto "un nuovo livello di incompetenza". (Rel)