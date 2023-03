Auto: Tremonti, l'elettrico ci lascia a piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari Esteri della Camera, Giulio Tremonti, in una intervista a Libero spiega che "quello dell'energia è "un campo in cui abbiamo visto analisi, prospettive e profezie destinate a rivelarsi non proprio fondate. La guerra ha cambiato un modello di import di energia importata a basso costo. Ora dobbiamo inventarcene un altro. E variare i consumi di energia anche perché alla guerra si aggiunge la crisi ambientale". Di queste ore è la notizia che grazie a Italia e Germania il Consiglio Ue ha rimandato a data da definirsi il voto sul divieto alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Questo non vuol dire che il piano è stato bocciato, quella è la direzione e lo è anche per le case. Tutto questo nonostante i problemi energetici attuali e l'inflazione. "Finora lo Stato non disciplinava il tipo di automobile prodotto e dal lato della produzione si occupava solo della tutela dei lavoratori. Da ultimo sono venute leggi sulla sicurezza dei veicoli. Qui siamo nel campo del dirigismo ambientale sostenuto da grandi quantità di ideologia. Poi non ci sono solo le automobili verdi, la Ue ci vuole imporre anche le case verdi. L'impressione è che sia un po' eccessivo". (segue) (Res)