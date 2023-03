Pakistan: Belucistan, nove agenti di polizia uccisi e tredici feriti in un attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove agenti di polizia sono stati uccisi e tredici sono rimasti feriti in un attentato nella provincia pachistana del Belucistan, nel distretto di Kachhi. Lo ha reso noto alla stampa il soprintendente di polizia di Kachhi, Mahmood Notezai. Secondo quanto riferito, un furgone della polizia che viaggiava da Sibi a Quetta è stato colpito da un’esplosione sul ponte Kambri. Il sovrintendente ha ipotizzato un attacco suicida. L’area è stata transennata e sono in corso indagini. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Sibi e Quetta. Condanne sono state espresse dal capo del governo provinciale, Mir Abdul Qudoos Bizenjo, e dal primo ministro del governo centrale, Shehbaz Sharif. Finora l’attentato non è stato rivendicato, ma si inserisce in una sequenza di azioni di questo tipo, che tuttavia negli ultimi mesi si sono concentrate soprattutto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa ad opera del gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan. (segue) (Inn)