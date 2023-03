Marocco: generale Usa Milley in visita a Rabat per incontrare vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delegato alla Difesa presso il capo del governo del Marocco, Abdellatif Loudiyi, ha ricevuto il generale Mark Milley, al vertice del comando dei capi di Stato maggiore riuniti statunitense, in visita di lavoro nel Regno alla guida di un'importante delegazione. Lo ha riferito un comunicato stampa del comando generale delle Forze armate reali, affermando che le parti hanno espresso "la loro soddisfazione per l'elevato livello dei rapporti di amicizia e cooperazione di lunga data, rafforzati da un partenariato militare strategico". Dopo aver passato in rassegna la realtà della cooperazione bilaterale nel campo della difesa e le possibilità di rafforzarla ulteriormente, i due funzionari hanno elogiato "l'esito positivo del Comitato consultivo per la difesa" e hanno sottolineato "l'importanza dell'esercitazione annuale congiunta (African Lion), che rappresenta una leva fondamentale per il successo dell'interoperabilità delle forze armate". Milley ha avuto anche un incontro con Farouk Belkhir, l'ispettore generale delle Forze armate reali. La visita di Milley in Marocco avviene dopo quella effettuata in Israele.(Res)