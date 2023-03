Ue: Tremonti, l'assenza di politica rovina l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari Esteri della Camera, Giulio Tremonti, in una intervista a "Libero" osserva che "la storia dell'Europa contemporanea si sviluppa per fasi e in fondo l'Europa ha solo 70 anni, mentre gli Stati Uniti ne hanno 200 con in mezzo una devastante guerra civile. L'idea politica moderna dell'Europa trova forma a Ventotene nel '41 in un manifesto in cui si parla di politica estera e un esercito comune". "L'Europa poi - continua l'ex ministro - è nata con il mercato comune (Mec) e quindi con la moneta comune, in questo modo restando nella dimensione economica. Adesso entriamo nella fase politica. Ora si pongono due ipotesi, come si dice in diplomazia: a un tavolo puoi stare come pietanza scritta sul menù o come commensale seduto al tavolo. Se la Ue non fa il passaggio verso la terza fase, che è quella politica, della politica estera sostanzialmente, rischia di finire come pietanza sul menù". (segue) (Res)