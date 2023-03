Ue: Tremonti, l'assenza di politica rovina l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è più tempo per finanzieri, insomma: "L'iconografia ha un senso anche in politica. Tre anni fa a Francoforte ci fu il passaggio di consegne tra Draghi e Lagarde. Tra loro dialogano ininterrottamente e sostanzialmente si raccontano quanto sono bravi, sono stati bravi e saranno bravi. In platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato dei governi Ue. Vi immaginate De Gasperi, Adenauer, De Gaulle applaudire i banchieri? Quella iconografia diceva che allora il potere era passato dai popoli, dalla politica dei governi alla moneta. E questa è una visione che era storta prima ma che certamente è più storta ancora adesso". II problema è anche che adesso nemmeno ci sono i De Gasperi e gli Adenauer: "Si è abbassato quando la politica ha ceduto alla tecnica, quando ha accettato la chiamata dello straniero. La tendenza è stata estremizzata in Italia quando nel 2011 è arrivata la chiamata del tecnico che doveva evitare l'abisso". Cioè prima Monti e poi Draghi: "L'Europa ha poco peso in politica estera perché ha perso la cifra politica interna", ha concluso Tremonti. (Res)