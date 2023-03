© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emozione e senso di impotenza vedendo quelle bare. Non è un episodio isolato, visto che negli ultimi 10anni nel Mediterraneo sono morte 25mila persone. Lasciare tutto in balia delle carrette del mare, che diventano taxi della morte, è un sistema che non funziona, che va bloccato". Queste le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, in una intervista a "La Stampa". (Rin)