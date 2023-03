Iran: cittadino tedesco-iraniano potrebbe essere impiccato presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condannato a Teheran per concorso in attentato terroristico, il cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd potrebbe essere impiccato presto. A lanciare l'avvertimento è stata la figlia, Gazelle Sharmahd, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Der Tagesspiegel”. In particolare, la donna ha affermato: “Ora, è allarme rosso. È questione di vita o di morte!” . La sentenza di condanna a morte è ora oggetto di ricorso presso la Corte suprema iraniana. Secondo Gazelle Sharmahd, “il verdetto può essere confermato ed eseguito entro poche ore”. Arrestato dall'intelligence iraniana a Dubai nel 2020, l'attivista Sharmad, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, è stato trasferito a Teheran dove è da allora detenuto. Negli Usa, il condannato era attivo nel Tondar, gruppo monarchico dell'opposizione iraniana in esilio. Secondo la magistratura della Repubblica islamica, l'organizzazione è responsabile dell'attentato dinamitardo contro la moschea Hosseynieh Seyed al Shohada di Shiraz, avvenuto nel 2008. L'attacco causò 14 morti e 202 feriti. Tre persone vennero giustiziate in Iran come responsabili dell'esplosione. Come ingegnere ed esperto di informatica, Sharmahd ha preso parte a un programma radiofonico del Tondar. Nel 2019, il sito web del gruppo, da allora cancellato e accessibile soltanto come archivio, affermava che il programma trasmetteva contenuti di politica e storia, ma anche istruzioni sulla resistenza. (Geb)