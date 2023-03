Regno Unito: comitato congiunto, proposta di legge anti-sciopero non rispetta i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legislazione britannica progettata per frenare le azioni di sciopero non rispetta gli obblighi in materia di diritti umani del Regno Unito. È quanto ha avvertito il comitato congiunto per i diritti umani, che ha affermato che le leggi anti-sciopero proposte dal governo "non sono giustificate e devono essere riconsiderate". Il comitato ha dichiarato che la legislazione entrerebbe in conflitto con i requisiti dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che garantisce la libertà di associazione per i lavoratori. La proposta di legge è ora alla Camera dei Lord, e se approvata darebbe al governo il potere di imporre che alcuni lavoratori del settore pubblico rimangano in servizio durante azioni sindacali. (Rel)