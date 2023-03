Russia-Ucraina: Shoigu visita Mariupol per monitorare ripristino infrastrutture sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una visita nelle aree dove è in corso l'operazione militare speciale in Ucraina, il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha controllato lo svolgimento dei lavori per il ripristino delle infrastrutture sociali del Donbass. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa di Mosca. In particolare, a Mariupol, città situata nella repubblica popolare di Donetsk, Shoigu ha visitato un nuovo centro medico, un centro di soccorso del ministero delle Emergenze della repubblica e un nuovo quartiere residenziale. Shoigu ha anche ascoltato un rapporto sulla costruzione di un condotto d'acqua che collega la regione russa di Rostov e con la repubblica di Donetsk. "Il ministro della Difesa della Federazione Russa ha elogiato il lavoro del complesso militare-edilizio e ha ringraziato i genieri militari che partecipano al ripristino delle infrastrutture sociali del Donbass", ha concluso il dicastero. (Rum)