Estonia: il Partito riformatore di Kaja Kallas vince le elezioni parlamentari

- Il Partito riformatore della premier Kaja Kallas ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri in Estonia. Secondo quanto emerso dal 98 per cento dei voti finora scrutinati, la forza di orientamento liberale guidata dalla prima ministra estone ha ottenuto il 31,5 per cento. Alle sue spalle, il Partito popolare conservatore (Ekre), la cui percentuale di preferenze ammonta al 16,1 per cento. L'affluenza alle urne è stata del 63,7 per cento, un risultato in linea con le precedenti elezioni. Il 51 per cento dei voti è stato espresso online. Come sottolineato dai media locali il risultato elettorale che ha portato alla conferma del Partito riformatore al potere va a cementare l'orientamento europeista dell'Estonia e il sostegno all'Ucraina. "Dobbiamo continuare a investire nella nostra sicurezza, il nostro vicino aggressore non è scomparso e non scomparirà", ha detto Kallas, parlando ai giornalisti a Tallin. (Sts)