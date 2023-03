Iraq: ministro Ambiente riceve ambasciatore Paesi Bassi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente dell’Iraq, Nizar Amidi, ha ricevuto l’ambasciatore dei Paesi Bassi a Baghdad, Johannes Leendert Sandee, per discutere della cooperazione nel settore del clima. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Una delle priorità dell'attuale governo iracheno è promuovere e sostenere il lavoro ambientale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici come la siccità, la desertificazione e le tempeste di sabbia", ha spiegato il ministro durante l’incontro. “C'è un reale desiderio e uno sforzo continuo da parte del primo ministro Muhammad Shia al Sudani per attuare i requisiti del documento sui contributi nazionali iracheni e dell'accordo sul clima di Parigi”, ha concluso Amidi. Da parte sua, l’ambasciatore ha ribadito “l’interesse del governo olandese di sostenere l’Iraq nel settore agricolo, nella gestione dell’acqua e nelle energie rinnovabili”.(Res)