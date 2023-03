Ucraina-Germania: i socialdemocratici Klingbeil e Muetzenich in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono giunti in visita a Kiev Lars Klingbeil e Rolf Muetzenich, rispettivamente copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Saskia Esken e capogruppo della stessa formazione al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nella capitale dell'Ucraina, i due incontreranno esponenti del governo e del parlamento del Paese aggredito dalla Russia. Nell'ex repubblica sovietica, la SpD del cancelliere tedesco Olaf Scholz è stata ripetutamente criticata a causa della sua politica nei confronti di Mosca prima della guerra. Tra l'altro, il partito è accusato di aver giudicato male il presidente russo, Vladimir Putin, per decenni e di aver fatto eccessivo affidamento sulla cooperazione tra Germania e Russia. Sia Klingbeil sia Muetzenich hanno già ammesso apertamente questi errori di valutazione. Al congresso che terrà a dicembre a Berlino, la SpD intende ridefinire la sua politica estera e quindi anche la posizione nei confronti della Russia Intanto, in Ucraina, Muetzenich è stato ripetutamente oggetto di polemiche per la sua riluttanza alla fornitura di aiuti militari al Paese aggredito dalla Russia e per l'insistenza su una soluzione diplomatica per il conflitto. Secondo il viceministro degli Esteri ucraino Andriy Melnyk, già ambasciatore a Berlino, il capogruppo della SpD al Bundestag “passerà per sempre alla storia come la risorsa più preziosa della Russia nel bloccare gli aiuti” per l'ex repubblica sovietica. Nel luglio 2022, il Centro contro la disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina ha inserito Muetzenich in un elenco di 70 personalità internazionali accusate di diffondere “narrazioni” russe. (Geb)