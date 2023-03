Usa: membri Congresso, la Cina continua a ostacolare indagini su origini pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertare le origini della pandemia di Covid-19 è impossibile a causa dell'ostruzionismo del governo cinese. E' la posizione espressa ieri da diversi parlamentari statunitensi. "Disponiamo di pochissimi fatti perché il regime cinese li ha offuscati", ha accusato ieri il deputato democratico Jim Himes durante una intervista all'emittente televisiva "Nbc News". Himes, che è il principale rappresentante del Partito democratico nella commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti Usa, ha rifiutato di esprimersi in merito all'origine del Covid-19, che il dipartimento dell'Energia e diverse agenzie di intelligence Usa attribuiscono a una fuga di laboratorio in Cina, e non a un naturale "salto di specie" da mammiferi all'uomo. "Non abbiamo prove, la Cina non l'ha ammesso, il laboratorio di Wuhan non ci ha consegnato documenti", ha dichiarato a questo proposito il presidente della commissione intelligence della Camera, il repubblicano Mike Turner. In una intervista a "Fox News" ha puntato l'indice contro la Cina anche il senatore democratico Mark Warner: "Se il virus avesse avuto origine virtualmente in qualsiasi altro luogo, vi sarebbero confluiti scienziati da tutto il mondo", ha accusato il senatore. "In fin dei conti, dobbiamo continuare a cercare, e assicurarci, per quanto riguarda le future pandemie, di poter accedere alla fonte di queste malattie molto più rapidamente". (segue) (Was)