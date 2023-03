Usa: nuovo deragliamento nell'Ohio, esclusi rischi per la salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria Norfolk Southern, già coinvolta nel disastro ferroviario che all'inizio del mese scorso ha visto protagonista la cittadina di East Palestine, nello Stato Usa dell'Ohio, ha rassicurato in merito al nuovo deragliamento verificatosi nel fine settimana in quello stesso Stato. L'incidente si è verificato sabato, quando un treno merci è deragliato attorno alle 16:45 (ora locale) vicino a Springfield, 74 chilometri a ovest della capitale statale Columbus. L'incidente ha comportato il deragliamento di almeno 28 vagoni merci di un convoglio che ne contava in tutto 212. Dopo il disastro ambientale del mese scorso, quando a seguito di un deragliamento è stato disperso nell'ambiente un carico di pericolose sostanze chimiche, le autorità statali hanno ordinato sabato un'evacuazione a fini precauzionali, che però è stata annullata ieri. Funzionari statali hanno confermato che il treno deragliato a Springfield non trasportava carichi pericolosi. (Was)