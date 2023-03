Usa: commissione Camera sul Covid, "prove" di pressioni di Fauci sulla comunità scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottocommissione sulla pandemia di Covid-19 della Camera dei rappresentanti Usa ha dichiarato ieri di disporre di "prove" secondo cui l'immunologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci", "indusse" la scrittura di un articolo scientifico per confutare la teoria relativa all'origine della pandemia nel laboratorio cinese di Wuhan. L'accusa non è nuova: Fauci, nella veste di direttore dell'Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive Usa (Niaid), avrebbe fatto leva sulla concessione dei fondi pubblici per la ricerca per distogliere l'attenzione dal laboratorio cinese, dove si svolgevano ricerche sul coronavirus da lui personalmente autorizzate. Le "prove" visionate dalla sottocommissione - incluse nuove mail personali dell'infettivologo - avvalorerebbero la teoria secondo cui Fauci "indusse il dottor Kristian Andersen (...) a scrivere l'articolo scientifico 'The Proximal Origin of Sars-Cov-2' del marzo 2020", con la deliberata intenzione di screditare l'origine antropica della pandemia. Secondo la commissione, Fauci revisionò e approvò personalmente l'articolo scientifico, che poi citò in più occasioni in veste ufficiale, sostenendo di non conoscerne personalmente l'autore, a sostegno della fondatezza scientifica delle politiche Usa di contrasto alla pandemia. La sottocommissione, che ha chiesto all'amministrazione del presidente Joe Biden di desecretare tutti i documenti in merito all'origine della pandemia, ha ance accusato Fauci di aver screditato pubblicamente la teoria sull'origine antropica pur essendo a conoscenza della sua potenziale fondatezza già nel febbraio 2020. (Was)