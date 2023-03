Usa: Pompeo critica Trump, "servono leader seri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono superare la dipendenza da "candidati famosi", e hanno bisogno di "leader seri". Lo ha dichiarato l'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo dal palco del Conservative Action Political Conference (Cpac), la principale conferenza politica annuale del conservatorismo statunitense. "Questo non è il momento delle stelle e delle celebrità", ha dichiarato Pompeo riferendosi evidentemente all'ex presidente Donald Trump, di cui però non ha fatto il nome. "Per l'America è il tempo di tornare ai suoi fondamenti conservatori". Intervistato dall'emittente televisiva "Fox News", Pompeo ha dichiarato che il Paese ha bisogno di leader "riflessivi, che parlino dell'America come la nazione più straordinaria nella storia della civilizzazione. Che non la denigrino, che non promuovano fandonie, che non passino tutto il loro tempo pensando a Twitter. Ecco a cosa mi riferivo". Pompeo ha aggiunto inoltre che deciderà se candidarsi personalmente alla Casa Bianca "nei prossimi mesi". (Was)