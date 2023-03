Ucraina: due piloti negli Usa per addestrarsi all'impiego dei cacciabombardieri F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due piloti di aerei da combattimento ucraini si trovano negli Stati Uniti, dove il dipartimento della Difesa sta valutando il loro livello di preparazione per addestrarli al pilotaggio di aerei da combattimento occidentali, inclusi i cacciabombardieri F-16. Lo hanno riferito fonti governative e parlamentari citate dalla stampa Usa, secondo cui i due piloti sono già al lavoro coi simulatori delle forze aeree statunitensi in una base militare a Tucson, in Arizona. Secondo le indiscrezioni, le autorità Usa hanno già dato il via libera all'arrivo di altri 10 piloti ucraini questo mese. Le indiscrezioni suggeriscono che gli Stati Uniti si stiano preparando a fornire moderni aerei da combattimento all'Ucraina, nonostante gli avvertimenti rivolti a tal proposito dalla Russia e le dichiarazioni in senso contrario sinora formulate dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. (Was)