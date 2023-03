Business news: Brasile, Lula, preoccupazione per dati economici ultimo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 il Paese non è cresciuto affatto e questo ci mette di fronte a nuove sfide. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, commentando la diffusione dei risultati economici del Paese nel 2022. Nonostante una crescita su anno del 2,9 per cento, nel quarto trimestre dell'anno è stata registrata una contrazione del Pil dello 0,2 per cento. "Oggi sono stati pubblicati i dati relativi all'ultimo trimestre dello scorso anno. L'economia non è cresciuta affatto. La nostra sfida è far crescere di nuovo l'economia. Non accetteremo più opere paralizzate. Strade, ponti, ferrovie: questi lavori devono riprendere", ha scritto Lula in una pubblicazione su Twitter. (Res)